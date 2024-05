Pointenfeuerwerk im Stahlgewitter von rechts

Das aktionstheater ensemble brachte zum 35-Jahr-Jubiläum das neue Stück „All about me. Kein Leben nach mir“ am Donnerstag im Bregenzer Kornmarkttheater zur Uraufführung. Der turbonarzisstische Titel ließ erahnen, dass die Inszenierung nicht an Brutalitäten sparen wird – so war es auch. Ganz der aktionstheater-Tradition entsprechend traten die Schauspieler als sie selbst auf die Bühne und arbeiteten sich an ihren Wünschen, Träumen, Ängsten und den reichlich vorhandenen Drohkulissen ab – passend waren sie gekleidet: verschmierte Arbeitsoveralls mit genügend Bewegungsfreiheit, um einander an die Gurgel gehen zu können.