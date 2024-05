Zipfelbob-Affäre: Beschuldigte bestreiten Vorwürfe

Die Bergbahn Lech-Oberlech GmbH & Co KG hatte am Dienstag mitgeteilt, dass dem 2022 eingesetzten Geschäftsführer Anfang 2024 die gebuchten Erlöse aus dem Bob-Verleih als zu gering aufgefallen seien, worauf er genauere Überprüfungen anstellte. Die Gebühren wurden nur in bar eingehoben und von den Mitarbeitern nicht in die Kasse gebucht, sondern untereinander aufgeteilt. Hochgerechnet auf zehn Jahre soll so ein Schaden von rund 370.000 Euro netto entstanden sein. Man habe umgehend die Gesellschafter, das Finanzamt und die Staatsanwaltschaft informiert, hieß es.