ÖTV-Ass Schwärzler peilt den French-Open-Titel an

Nächster Stopp: Skopje

Mauthausen muss dann im OÖ-Derby gegen Steyr ran – allerdings ohne Schwärzler. Der setzte sich nämlich noch am Samstagabend in den Flieger. „Es geht nach Nordmazedonien, wo ich in der neuen Woche ein Challenger spielen werde“, erzählt der ÖTV-Vertragsspieler, der bei dem Sandplatzturnier in der Hauptstadt Skopje auf Punkte hofft, um im ATP-Ranking von Rang 743 weiter nach oben zu klettern.