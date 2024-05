Rothosen hoffen auf eine sehr gute Woche

„Gewaltig, was unsere Spieler leisten. Obwohl in diesem Jahr schon so viel Chaos bei uns war und wir immer noch keine Lizenz haben“, staunte Dornbirn-Vizepräsident Andreas Genser nach dem 3:1-Heimsieg gegen St. Pölten, „es wäre wirklich unglaublich schade, wenn wir die Genehmigung am Donnerstag nicht bekommen. Das Team hätte es sich verdient. Außerdem ist kein Fehler in unserem System, ich hoffe, das Schiedsgericht erkennt das.“