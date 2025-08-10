Betretungsverbote für Schutzzone in Wien erteilt

Kommt Video-Überwachung am Yppenplatz?

Ob Karner auch den Yppenplatz für eine solche Video-Überwachung in Betracht zieht, ließ er bislang offen. Er äußerte sich nur an der Sinnhaftigkeit des Waffenverbots, die Messerattacke vor einer Woche würde ihn nicht daran zweifeln lassen. Wenn die Polizei sage, das Verbot erleichtere es, an solchen Orten robuster „reinzufahren“, sollte man ihr auch die Möglichkeit dazu geben, so Karner. Dass es trotzdem zu dem Vorfall gekommen ist, bewertet der Innenminister so: „Wenn etwas verboten ist, heißt es leider noch lange nicht, dass es damit verhindert wurde.“