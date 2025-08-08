Vorteilswelt
Weltall am Handgelenk

Bezos schenkt Lauren 250.000-Euro-Uhr zur Hochzeit

Society International
08.08.2025 15:21
Lauren trägt jetzt das All am Handgelenk! Bezos schenkte ihr 250.000-Euro-Uhr zur Hochzeit.
Lauren trägt jetzt das All am Handgelenk! Bezos schenkte ihr 250.000-Euro-Uhr zur Hochzeit.(Bild: Viennareport)

 

Im Juni gaben sich Amazon-Milliardär Jeff Bezos (61) und seine große Liebe Lauren Sánchez (54) das Ja-Wort – bei einer Traumhochzeit, die selbst in der City der Liebe für offene Münder sorgte. Auch seine Morgengaben an seine Braut lassen staunen. 

0 Kommentare

Darunter, wie jetzt bekannt wurde, eine „RM07 Intergalactic Dark Night“ von Richard Mille – Preis: rund 250.000 Euro! 

Uhr mit Symbolik
Das Modell – laut „Bild“ Teil einer exklusiven Vierer-Serie, inspiriert von der Entstehung des Universums – funkelt mit 51 Diamanten und Elementen aus Rotgold auf schwarzem Carbon. Symbolik inklusive: Laurens Version steht für die frühen Sternbilder. Passend, denn Bezos schickte seine Liebste im April tatsächlich ins All – mit einer Rakete seiner „Blue Origin“.

Doch die Uhr ist nicht das prunkvollste Stück in Laurens Schmuckkästchen: Bei den mehrtägigen Hochzeitsfeiern glitzerte ein gigantischer Diamant an ihrem Finger – geschätzte 30 bis 40 Karat, Marktwert: etwa 3,4 Millionen Euro!

Lauren Sánchez Bezos wird von ihrem Amazon-Milliardär richtiggehend verwöhnt! Seit der ...
Lauren Sánchez Bezos wird von ihrem Amazon-Milliardär richtiggehend verwöhnt! Seit der Traumhochzeit im Juni schippert das Paar im Luxus-Honeymoon über das Mittelmeer. Hier flaniert die Ex-Moderatorin strahlend durch Saint-Tropez – natürlich beim Edel-Shopping.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Und schon zur Verlobung 2023 ließ Bezos es krachen: ein roséfarbener Diamant mit 20 bis 30 Karat, Wert zwischen 2,5 und 4,3 Millionen Euro.

Porträt von krone.at
krone.at
