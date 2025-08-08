Bezos schenkt Lauren 250.000-Euro-Uhr zur Hochzeit

Im Juni gaben sich Amazon-Milliardär Jeff Bezos (61) und seine große Liebe Lauren Sánchez (54) das Ja-Wort – bei einer Traumhochzeit, die selbst in der City der Liebe für offene Münder sorgte. Auch seine Morgengaben an seine Braut lassen staunen.
Darunter, wie jetzt bekannt wurde, eine „RM07 Intergalactic Dark Night“ von Richard Mille – Preis: rund 250.000 Euro!
Uhr mit Symbolik
Das Modell – laut „Bild“ Teil einer exklusiven Vierer-Serie, inspiriert von der Entstehung des Universums – funkelt mit 51 Diamanten und Elementen aus Rotgold auf schwarzem Carbon. Symbolik inklusive: Laurens Version steht für die frühen Sternbilder. Passend, denn Bezos schickte seine Liebste im April tatsächlich ins All – mit einer Rakete seiner „Blue Origin“.
Doch die Uhr ist nicht das prunkvollste Stück in Laurens Schmuckkästchen: Bei den mehrtägigen Hochzeitsfeiern glitzerte ein gigantischer Diamant an ihrem Finger – geschätzte 30 bis 40 Karat, Marktwert: etwa 3,4 Millionen Euro!
Und schon zur Verlobung 2023 ließ Bezos es krachen: ein roséfarbener Diamant mit 20 bis 30 Karat, Wert zwischen 2,5 und 4,3 Millionen Euro.
