Bezos schenkt Lauren 250.000-Euro-Uhr zur Hochzeit

Lauren Sánchez Bezos wird von ihrem Amazon-Milliardär richtiggehend verwöhnt! Seit der Traumhochzeit im Juni schippert das Paar im Luxus-Honeymoon über das Mittelmeer. Hier flaniert die Ex-Moderatorin strahlend durch Saint-Tropez – natürlich beim Edel-Shopping. (Bild: PPS/www.PPS.at)