„Hab auch schon die Urli-Oma daheim gepflegt“

Ganz nach dem Motto „Mehr Pflegekräfte braucht das Land“ absolviert Sophia Edhofer seit Kurzem mit sieben weiteren jungen Menschen eine Lehre zur Pflege-(fach)assistenz. „Ich wollte immer schon in die Pflege“, erklärt sie. Neben der Arbeit in fünf heimischen Betrieben steht nun die Ausbildung in der Berufsschule am Programm.