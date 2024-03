Mit „Fachkräfte-Import“ gegen den Pflegemangel

Menschen helfen Menschen

Für Professor Markus Golla, Institutsleiter Pflegewissenschaft und Studiengangsleiter Gesundheits- und Krankenpflege an der IMC FH Krems, ist die Kooperation ein wahres Herzensprojekt. „Ich sehe hier Menschen, die eine Vision haben, die etwas erreichen und in ein anderes Land gehen wollen. Hier haben wir die Möglichkeit, diese Menschen zu unterstützen. Jeder junge Mensch sollte die Chance haben, seinen Träumen zu folgen“, so Golla. Ein Versprechen gibt er den Projektteilnehmern jedenfalls: Bei der Übergabe des ersten Zeugnisses in Niederösterreich will er seine Rede auf vietnamesisch halten.