Junge Menschen zieht es in die Pflege

Bei den Befragungen wurde in NÖ der Fokus bewusst auf die Pflege gelegt: „Hier ergibt sich ein großes Potenzial an jungen Menschen, die als mögliche Pflege- und Betreuungskräfte in Frage kommen könnten“, freut sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Laut Bildungsdirektor Johann Heuras müsse jetzt der Scheinwerfer in diese Richtung noch mehr aufgedreht werden. Um die Jugendlichen künftig für den Pflegebereich zu gewinnen, setze man auf Bildungsschwerpunkte in den Mittelschulen und Landwirtschaftlichen Fachschulen, vor allem auch auf die Vernetzung der Schultypen untereinander und eine verstärkte schulische Beratung bei der Berufsorientierung, wie die Bildungslandesrätin betont.