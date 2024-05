Schlager-Duo erfüllt sich Traum aus Kindertagen

Schlager und Volksmusik begeisterten die Brüder schon so gut wie immer. „Mit sechs Jahren haben wir beide begonnen, die Steirische Harmonika zu erlernen. Nach und nach spielten wir dann öfter bei Geburtstagsfeiern, etc. – so fing es dann an zu laufen“, erzählt der heute 25 Jahre alte Georg. Im Jahr 2015 hatte er zusammen mit seinem jüngeren Bruder Peter (23) den ersten Auftritt als „Die jungen Waldensteiner“. Der Name stand recht schnell fest. Das Geschwisterpaar kommt nämlich aus der Waldviertler Gemeinde Waldenstein im Bezirk Gmünd.