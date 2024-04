Blauer Showdown mit Kickl und Co. im U-Ausschuss

Der U-Ausschuss zum „rot-blauen Machtmissbrauch“ ist bislang, ganz besonders aber am Donnerstag blau gefärbt. FPÖ-Parteichef Herbert Kickl wird am frühen Nachmittag befragt. Danach soll Kickls ehemaliger Kabinettschef und engster Vertrauter Reinhard Teufel (er ist aktuell FPÖ-Klubobmann in Niederösterreich) Auskünfte geben. Die „Krone“ ist für Sie vor Ort.