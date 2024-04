Inseratenaffäre: ÖVP erwartet Rücktritt von Kickl

Für die ÖVP versinkt die FPÖ nach den bekanntgewordenen Ermittlungen in der Inseratencausa „immer tiefer in einem Sumpf aus Skandalen und Korruption“. Wenn die FPÖ ihre eigenen bisherigen Forderungen ernst nehme, müssten Parteichef Herbert Kickl, der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer und der steirische Spitzenkandidat Mario Kunasek zurücktreten, betonte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker am Dienstag.