„Gaza-Demos an US-Unis müssen friedlich sein“

Bei den Protesten gab es am Wochenende wieder viele Festnahmen. Seit dem 18. April wurden laut „New York Times“ landesweit mehr als 800 Menschen festgenommen. In vielen Fällen kamen sie den Berichten zufolge schnell wieder frei. Etliche Demonstrierende wurden allerdings von Lehrveranstaltungen ausgeschlossen oder dürfen nun nicht einmal mehr das Campusgelände betreten. Teils gibt es auch Berichte über Zusammenstöße zwischen Demonstrierenden aus gegnerischen Lagern, wie am Sonntagnachmittag (Ortszeit) an der University of California.