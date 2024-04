Rabbi in New York warnt jüdische Studierende

In einem ist zu hören, wie Teilnehmer rufen: „We say justice, you say how? Burn Tel Aviv to the ground“ (deutsch: „Wir sagen Gerechtigkeit, ihr sagt wie? Brennt Tel Aviv bis auf den Grund nieder“). In einer anderen Aufnahme werden die jüdischen Studierenden aufgefordert, zurück nach Polen zu gehen. Aus Sicht des Rabbis haben die Ereignisse deutlich gemacht, dass weder die Universität noch die Polizei für die Sicherheit jüdischer Studierender garantieren könnten.