New Yorker Uni stellt auf Online-Lehre um

Seit Tagen halten pro-palästinensische Kundgebungen mehrere US-Universitäten in Atem. Dabei kommt es immer wieder auch zu gewalttätigen Ausschreitungen und antisemitischen Vorfällen. Ein Rabbi der New Yorker Columbia University appellierte am Wochenende an seine jüdischen Studierenden, zur Sicherheit zu Hause zu bleiben. Nun hat die besagte Hochschule auf Online-Betrieb umgestellt.