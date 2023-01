Prikraf: Freispruch für Heinz-Christian Strache

Rasche Neudurchführung in der Causa Prikraf

Im August 2021 wurde Strache am Wiener Straflandesgericht zu 15 Monaten bedingt und Grubmüller zu zwölf Monaten auf Bewährung verurteilt. Ein Jahr später wurde dieses Urteil vom Oberlandesgericht jedoch aufgehoben. Chat-Nachrichten wurden als Beweise nicht hinreichend gewürdigt. Der Prozess ging also in die zweite Runde: Das Programm blieb ähnlich, nur ein wenig schneller. Bereits nach zwei Verhandlungstagen waren die Beschuldigtenvernehmungen des Ex-Vizekanzlers und seines engen Freundes sowie Zeugenbefragungen erledigt. Von einem Gesetzeskauf will keiner der Zeugen etwas wissen. Die beiden Angeklagten blieben bei ihren Unschuldsbeteuerungen.