Karmasin: Strafe vom Höchstgericht herabgesetzt

Neben der WKStA meldeten auch Karmasins Verteidiger Norbert Wess und Philipp Wolm Nichtigkeitsbeschwerde gegen die erstgerichtliche Entscheidung an. Heute Vormittag behandelte der Oberste Gerichtshof in Wien öffentlich die Rechtsmittel. In Abwesenheit der Meinungsforscherin, die erkrankt ist.