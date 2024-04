„Kein Geld für das neue Konferenzzentrum!“

Viel Kritik gab es am Donnerstag bei der Sitzung des Klagenfurter Gemeinderates. Andreas Skorianz (FP) berichtete aus Brüssel: „Der Umstieg auf Klimaneutralität kostet 900 Millionen Euro. Ich höre in Klagenfurt keine Antwort, woher dieses Geld kommen soll.“ Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2023 wurde mit den Stimmen der SP, des Team Kärnten und der VP abgesegnet. „Das Plus in der operativen Gebarung beträgt 45,6 Millionen Euro“, sagt Finanzreferent Philipp Liesnig von der SP.