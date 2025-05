Plötzlich 90: Anzug motiviert zu gesundem Leben

Die Damen vom Hilfswerk Kärnten helfen mir in den Alterssimulationsanzug – was jeder Besucher am 9. und 10. Mai in Villach ebenfalls ausprobieren kann. Zuerst bekomme ich eine Jacke – sie wiegt neun Kilo. Naja, das geht. Dann kommen auf die Fuß- und Handgelenke Gewichtsmanschetten. Die sollten kein Problem darstellen. Nun binden die Damen über meine Knie und Ellbogen mit Metall verstärke, feste Stoffstreifen. Ich will mir die Brille hochschieben: Ich schaffe es nicht! Denn mein Ellenbogen lässt sich nicht mehr so weit abbiegen, dass ich zur Nase käme.