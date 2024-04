Ryanair bringt 90.000 Fluggäste nach Klagenfurt

Das Reisefieber ist heuer groß. Von Klagenfurt aus wird man in diesem Sommer per Flugzeug fünf Ziele erreichen können: Wien, Paros/Naxos (Griechenland), London, Alicante und Palma di Mallorca (Spanien). Diese letzten drei Destinationen werden von Ryanair angeflogen. Die Billigfluglinie wird vorerst wöchentlich 14 Flüge durchführen und in Kärnten an die 90.000 Passagiere im Jahr befördern. Mit diesen Aktivitäten schafft man 60 lokale Arbeitsplätze.