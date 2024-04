Klagenfurt muss auf neuen Magistratschef warten

Auch die Finanzen sind Thema. „Die Stadt schloss 2023 mit einem Plus von 17 Millionen ab“, sagt VP-Stadtrat Max Habenicht. „Höchste Zeit, für die Koralmbahn endlich die Beteiligung der Stadt am neuen Konferenzzentrum umzusetzen. Fünf Millionen werden benötigt. Das kann man auf zwei Jahre aufteilen. Wir können uns das Konferenzzentrum definitiv leisten“, sagt Habenicht. Messepräsident Harald Kogler läuft deswegen der Stadt schon seit zwei Jahren hinterher. „Alle Messen in Österreich sind Zuschussbetriebe, in Klagenfurt wird damit jedoch Geld verdient. Wir brauchen das Konferenzzentrum dringend, müssen zustimmen“, fordert Habenicht.