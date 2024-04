Doskozil mit ersten Details zur Medizin-Privatuni

So hat man sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren eine Akkreditierung und Zertifizierung zu erreichen. Damit will man selbst die dringend benötigten Ärzte ausbilden und unabhängig von Ausbildungsstätten in anderen Bundesländern werden. Die fertigen Mediziner sollen dann auch im Burgenland arbeiten. Außerdem wird gerade an einem neuen Stipendienmodell gearbeitet, das sich an Studierende an den Med-Unis richten soll. Die angehenden Ärzte sollen dabei eine Unterstützung vom Land erhalten und sich im Gegenzug dazu verpflichten, eine bestimmte Zeit im Burgenland tätig zu sein. Das Gesamtpaket soll im Juni vorgestellt werden.