Burgenland stoppt Stipendien für Ärzteausbildung

Eigene Ausbildung angedacht

Das Land prüft auch, Stipendien in Zukunft direkt an Burgenländer zu vergeben, die z.B. an der MedUni Wien studieren. Als längerfristige Perspektive werde auch die Etablierung einer eigenen Ärzteausbildung im Land selbst angedacht. „Die zukünftige Gestaltung der Stipendien-Vergaben und alle weiteren Pläne sollen noch im Frühjahr präsentiert werden“, so das Landeshauptmann-Büro.