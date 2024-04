Transparenz bleibt weiter heißes Thema in Oberwart

Einen Einblick in die Finanzen der eigenen Gemeinde erhalten interessierte Bürger immer wieder. Während der gesetzlichen Auflagefristen haben sie die Möglichkeit Rechnungsabschluss und Voranschlag einzusehen. In Oberwart ist jetzt zum fünften Mal in Folge auch ein Transparenzbericht veröffentlich worden, in dem alle Ausgaben der Stadt – über 5000 Euro – sowie Subventionen und Förderungen dargestellt sind.