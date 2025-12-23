Vermummter Räuber mit Waffe überfiel Bank

Ein Filialmitarbeiter wurde bedroht: Der Täter löste Großalarm aus. Es war der zweite Überfall im Burgenland kurz vor Weihnachten.
Den Albtraum eines jeden Kassiers erlebte Montag ein Mitarbeiter in der Raiffeisenbank in Deutsch Jahrndorf, Bezirk Neusiedl am See. Pünktlich um 12 Uhr wollte er die Pforten der Filiale schließen und sich zu Mittag in den Feierabend verabschieden.
Dramatische Szenen
Doch vier Minuten vor dem Dienstende öffnete sich schlagartig die Tür und ein vermummter Mann stürmte ins Foyer. Dann spielten sich für das Opfer des Überfalls dramatische Szenen ab. Der Unbekannte hielt dem Angestellten eine Waffe vor das Gesicht, bedrohte ihn und setzte ihn unter Druck. Energisch forderte der Räuber, dessen Gesicht nicht zu erkennen war, das ganze Bargeld, das griffbereit in der Kassa lag.
Wie hoch die Beute ausgefallen ist, mit der sich der Kriminelle schnurstracks aus dem Staub machen konnte, stand vorerst nicht fest. Der entsetzte Mitarbeiter blieb jedenfalls unverletzt, er kam mit dem Schrecken davon. Kurz nach dem Überfall schrillten bereits die Alarmglocken. Eine Fahndung nach dem gesuchten Geldräuber lief auf Hochtouren.
Alle Grenzübergänge und Fluchtrouten überwacht
Sämtliche verfügbaren Einheiten der Polizei schwärmten aus. Die Beamten postierten sich an jenen neuralgischen Punkten im Verkehrsnetz, die an wichtigen Straßenverbindungen Richtung Ungarn, der Slowakei und Eisenstadt liegen.
Ebenso rasch konnten alle Grenzübergänge besetzt und überwacht werden. Unterstützt wurde die Suche nach dem geflohenen Täter durch Polizisten aus der Luft. Ein Helikopter des Innenministeriums kreiste in einem weiten Bogen über dem Tatort, die Crew behielt im Umkreis von 100 Kilometern etwaige Fluchtrouten stets im Auge.
Tatort wird durchforstet
Die Fahndung war stundenlang voll im Gang. Zu Beginn der Ermittlungen ging die Polizei davon aus, dass der Räuber einen Helfer hatte. Laut ersten Einschätzungen soll der Komplize vor der Bank in einem Auto gewartet haben. Die Erhebungen und die Einvernahme des Opfers dauerten den Nachmittag an. Beamte der Spurensicherung durchforsteten den Tatort.
Erst vergangenen Donnerstag hatte ein vermummter Täter eine Supermarktfiliale in Güssing überfallen und die Kassierin mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Der Räuber entkam mit mehreren tausend Euro.
