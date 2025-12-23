Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutsch Jahrndorf

Vermummter Räuber mit Waffe überfiel Bank

Burgenland
23.12.2025 06:04
In diese Bankfiliale stürmte ein bewaffneter, vermummter Räuber zu Mittag. Er wollte Geld.
In diese Bankfiliale stürmte ein bewaffneter, vermummter Räuber zu Mittag. Er wollte Geld.(Bild: Charlotte Titz)

Ein Filialmitarbeiter wurde bedroht: Der Täter löste Großalarm aus. Es war der zweite Überfall im Burgenland kurz vor Weihnachten. 

0 Kommentare

Den Albtraum eines jeden Kassiers erlebte Montag ein Mitarbeiter in der Raiffeisenbank in Deutsch Jahrndorf, Bezirk Neusiedl am See. Pünktlich um 12 Uhr wollte er die Pforten der Filiale schließen und sich zu Mittag in den Feierabend verabschieden.

Dramatische Szenen
Doch vier Minuten vor dem Dienstende öffnete sich schlagartig die Tür und ein vermummter Mann stürmte ins Foyer. Dann spielten sich für das Opfer des Überfalls dramatische Szenen ab. Der Unbekannte hielt dem Angestellten eine Waffe vor das Gesicht, bedrohte ihn und setzte ihn unter Druck. Energisch forderte der Räuber, dessen Gesicht nicht zu erkennen war, das ganze Bargeld, das griffbereit in der Kassa lag.

Wie hoch die Beute ausgefallen ist, mit der sich der Kriminelle schnurstracks aus dem Staub machen konnte, stand vorerst nicht fest. Der entsetzte Mitarbeiter blieb jedenfalls unverletzt, er kam mit dem Schrecken davon. Kurz nach dem Überfall schrillten bereits die Alarmglocken. Eine Fahndung nach dem gesuchten Geldräuber lief auf Hochtouren.

Alle Grenzübergänge und Fluchtrouten überwacht 
Sämtliche verfügbaren Einheiten der Polizei schwärmten aus. Die Beamten postierten sich an jenen neuralgischen Punkten im Verkehrsnetz, die an wichtigen Straßenverbindungen Richtung Ungarn, der Slowakei und Eisenstadt liegen.

Ebenso rasch konnten alle Grenzübergänge besetzt und überwacht werden. Unterstützt wurde die Suche nach dem geflohenen Täter durch Polizisten aus der Luft. Ein Helikopter des Innenministeriums kreiste in einem weiten Bogen über dem Tatort, die Crew behielt im Umkreis von 100 Kilometern etwaige Fluchtrouten stets im Auge.

Lesen Sie auch:
Eine Großfahndung der Polizei läuft.
Täter noch flüchtig
Raubüberfall auf Bankfiliale im Nordburgenland
22.12.2025

Tatort wird durchforstet
Die Fahndung war stundenlang voll im Gang. Zu Beginn der Ermittlungen ging die Polizei davon aus, dass der Räuber einen Helfer hatte. Laut ersten Einschätzungen soll der Komplize vor der Bank in einem Auto gewartet haben. Die Erhebungen und die Einvernahme des Opfers dauerten den Nachmittag an. Beamte der Spurensicherung durchforsteten den Tatort.

Erst vergangenen Donnerstag hatte ein vermummter Täter eine Supermarktfiliale in Güssing überfallen und die Kassierin mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Der Räuber entkam mit mehreren tausend Euro.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 4°
Symbol leichter Regen
Güssing
3° / 3°
Symbol bedeckt
Mattersburg
3° / 3°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
4° / 4°
Symbol leichter Regen
Oberpullendorf
3° / 3°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
124.114 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
113.488 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
109.571 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Burgenland
„my burgenland“-Shop
„Das Weihnachtsgeschäft ist der Tupfen auf dem i“
„Ich ging zu Boden“
Burn-out und halbes Jahr weg: Erfahrungen in Buch
Sicherheit bei Strom
Start für den Großspeicher künftiger Energie
Illegale Migration
„Füchse“ und Puma auf Pirsch an der Grenze
FPÖ-Mann vor Rückzug
Norbert Hofer hat einen neuen Job in Graz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf