Vermummter Räuber mit Waffe überfiel Bank

Dramatische Szenen

Doch vier Minuten vor dem Dienstende öffnete sich schlagartig die Tür und ein vermummter Mann stürmte ins Foyer. Dann spielten sich für das Opfer des Überfalls dramatische Szenen ab. Der Unbekannte hielt dem Angestellten eine Waffe vor das Gesicht, bedrohte ihn und setzte ihn unter Druck. Energisch forderte der Räuber, dessen Gesicht nicht zu erkennen war, das ganze Bargeld, das griffbereit in der Kassa lag.