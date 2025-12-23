HAK Stegersbach: Eine Million Pixel gegen Krebs

Online zu kaufen

Jeder Pixel steht für einen Cent und kann online erworben werden. Wer helfen möchte, sollte sich die Möglichkeit nicht entgehen lassen. Die Teilnahme erfolgt direkt über die Website www.million-against-cancer.at. Unternehmen ebenso wie Privatpersonen haben die Möglichkeit, ihre Pixel mit einem Logo, einem Bild oder einer kurzen Botschaft zu gestalten und so sichtbar Teil der Initiative zu werden.