HAK Stegersbach: Eine Million Pixel gegen Krebs

„Million-Against-Cancer.at“: Mit wenigen Klicks können „Krone“-Leser jetzt schnell helfen.
Schüler der HAK Stegersbach zeigen, wie digitales Know-how und gesellschaftliche Verantwortung sinnvoll zusammenwirken können. Mit dem Projekt „Million Against Cancer“ unterstützen sie die Krebshilfe Burgenland und setzen dabei auf eine einfache, nachvollziehbare Idee: Hilfe leisten mit wenigen Klicks. Herzstück ist eine digitale Fläche mit insgesamt 1.000.000 Pixeln – mit dem Spendenziel von 10.000 Euro.
Online zu kaufen
Jeder Pixel steht für einen Cent und kann online erworben werden. Wer helfen möchte, sollte sich die Möglichkeit nicht entgehen lassen. Die Teilnahme erfolgt direkt über die Website www.million-against-cancer.at. Unternehmen ebenso wie Privatpersonen haben die Möglichkeit, ihre Pixel mit einem Logo, einem Bild oder einer kurzen Botschaft zu gestalten und so sichtbar Teil der Initiative zu werden.
Einnahmen gehen an die Krebshilfe
Mit jedem platzierten Pixel wächst eine digitale Unterstützerfläche, die zeigt, dass Engagement im Kampf gegen Krebs viele Gesichter haben kann. Die Einnahmen aus der Aktion fließen zu 100 Prozent an die Krebshilfe Burgenland, die damit Betroffene und Familien unterstützt.
