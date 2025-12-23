Vorteilswelt
Sichere Versorgung

Netz-Leitstelle ist rund um die Uhr besetzt

Burgenland
23.12.2025 09:00
Die Leitstelle der Netz Burgenland.
Die Leitstelle der Netz Burgenland.(Bild: Andreas Hafenscher)

Das Herzstück der burgenländischen Energieversorgung ist die Leitstelle der Netz Burgenland in Eisenstadt. Die Mitarbeiter arbeiten dort im Schichtdienst rund um die Uhr. Der Pannendienst hilft auch während der kommenden Weihnachtsfeiertage.

Die Warte ist immer mit mindestens zwei Technikern besetzt. Sie überwachen und steuern das Strom- sowie das Gasnetz im Land. Außerhalb der Normalarbeitszeiten sind sie auch die zentrale Anlaufstelle für alle Telefonanrufe der Burgenland Energie. Neben Eisenstadt gibt es auch eine Ersatzleitstelle in Oberwart.

Das heimische Stromnetz gilt als äußerst verlässlich.
Das heimische Stromnetz gilt als äußerst verlässlich.(Bild: P. Huber)

Seit Juli 2025 ist ein hochmodernes System an beiden Standorten im Einsatz. Es bildet die Basis für ein verlässliches Netz. Ermöglicht wird etwa die Netzführung der Energieträger Strom und Gas in einem System sowie weitere innovative Funktionen.

Hohe Versorgungssicherheit
Im Burgenland ist die Energieversorgung übrigens äußerst stabil. Laut Statistik fiel im Jahr 2024 der Strom je Haushalt im Schnitt nur 13,72 Minuten (Österreich-Schnitt 23,41 Minuten) aus. Natürlich kann es aber immer zu Störungen kommen, auch zu den Weihnachtsfeiertagen oder zum Jahreswechsel. Die ungeplanten Ausfälle können verschiedene Gründe haben. Auf www.netzburgenland.at sind aktuelle Störungen des Stromnetzes ersichtlich. Der Pannendienst hilft außerdem rund um die Uhr. Unter  0800/888 9009 gibt es schnelle und unbürokratische Hilfe.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Burgenland
