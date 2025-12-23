Netz-Leitstelle ist rund um die Uhr besetzt

Hohe Versorgungssicherheit

Im Burgenland ist die Energieversorgung übrigens äußerst stabil. Laut Statistik fiel im Jahr 2024 der Strom je Haushalt im Schnitt nur 13,72 Minuten (Österreich-Schnitt 23,41 Minuten) aus. Natürlich kann es aber immer zu Störungen kommen, auch zu den Weihnachtsfeiertagen oder zum Jahreswechsel. Die ungeplanten Ausfälle können verschiedene Gründe haben. Auf www.netzburgenland.at sind aktuelle Störungen des Stromnetzes ersichtlich. Der Pannendienst hilft außerdem rund um die Uhr. Unter 0800/888 9009 gibt es schnelle und unbürokratische Hilfe.