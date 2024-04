Daimler Truck feiert gelungenes Megawatt-Laden

Superschnellladen muss nicht immer sein

MCS steckt aber noch in den Kinderschuhen. Die Ladeleistung spielt bei der Elektrifizierung des schweren Fernverkehrs eine wichtige Rolle. Denn Zeit ist in der Logistikbranche ein entscheidender Faktor. In Watt wird die Leistung angegeben, mit der die Batterien geladen werden. Vereinfacht lässt sich sagen: Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang. Bisher sind mit dem Schnellladesystem CCS (Combined Charging System) Gleichstrom-Ladeleistungen von üblicherweise bis zu 350 Kilowattstunden möglich. Zum Vergleich: Bei Wechselstrom-Ladestationen für E-Autos stehen häufig 22 Kilowattstunden zur Verfügung.