„Superman“ als Pflege-Verstärkung für Patienten

Seit 2014 bringt diese Initiative Menschen in ihrer letzten Lebensphase noch einmal an einen für sie bedeutenden Ort – sei es der Besuch eines Konzerts, ein Treffen mit Verwandten oder eben ein Kinobesuch. So ging es für Herrn V. am 31. Juli ins Mattersburger Kino zu „Superman“. In Begleitung seines Pflegeteams und eines spezialisierten Wunschfahrt-Teams vom Samariterbund.