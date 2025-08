Mutter von Verbrennungsopfer mit Hass konfrontiert

„Der Unfall ist nicht in unserer Küche passiert, sondern in der Garage, bei der Geburtstagsfeier meines Mannes. Die alten Küchenkastln sind an der Wand gelehnt gestanden, darum konnte das eine auch so leicht umstürzen. Wir sind daneben gewesen und konnten es nicht verhindern. Es ging einfach alles viel zu schnell“ – völlig zermürbt ist die Mutter jenes Fünfjährigen aus Taufkirchen an der Trattnach, der am Mittwochabend mit einem Schrankteil umgekippt war. Ein Würstelkocher mit 25 Litern heißem Wasser fiel um und die Brühe ergoss sich über Oberkörper, Arme und Beine des Buben.