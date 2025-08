Sturm-Trainer Säumel: „Es war ein verdienter Sieg“

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Es war ein verdienter Sieg, im Kollektiv sehr gut und schöne Tore. Wir hatten gute Ballgewinne, es hat aber der letzte Pass gefehlt, obwohl es eigentlich eine Stärke von uns ist, die letzten Bälle so zu spielen, dass wir zum Abschluss kommen. Wir sind eingespielt, wir müssen aber noch was tun und es wird auch was passieren. Wir haben gewusst, dass der LASK sehr ambitioniert auftreten wird, aber es war keine überharte Partie. Es freut mich, dass die Mannschaft ehrgeizig ist, dass es einen sehr guten Zusammenhalt in der Mannschaft gibt. Wir haben gerade in der zweiten Halbzeit Luft nach oben.“