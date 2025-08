China bleibt unbeeindruckt

Das ist nicht so ganz klar. Angeblich will Trump nicht Russland selbst sanktionieren, sondern jene Staaten, die immer noch in großem Stil von Russland Erdöl und -gas kaufen, also etwa China und Indien. Zölle in der Höhe von 100 Prozent sollen diese Länder dazu bringen, ihren Energiebedarf nicht mehr bei Putin zu decken. So soll die Kriegskasse des Kreml trockengelegt werden.