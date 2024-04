KI in der Medizin: Ohne die Patienten geht nichts

Experte geißelt Überregulierung

Das bedarf, so Wolfgang Schuster, Leiter des Instituts für ganzheitliches Gesundheitsmanagement und Pflege in Luxemburg, auch einer Offenheit von Gesellschaft und Politik für Neuentwicklungen. „Die Hemmnisse in Europa? Kommt etwas auf den Markt, schreit man schon nach Regulierung.“ Ethik und Moral brauche man in der Medizin nicht ständig neu definieren. Dafür reiche schon der Eid des Hippokrates aus den Zeiten der Antike.