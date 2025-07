„Klub-WM läuft für uns besser als erwartet“

Eine Milliarde Euro soll Dazn für die Übertragungsrechte der Klub-Weltmeisterschaft in den USA bezahlt haben. Bekanntlich zeigt der Streamingdienst alle Spiele kostenlos. Aber macht das wirklich Sinn? Die „Krone“ hat bei Haruka Gruber, dem Vermarktungschef des Portals, nachgehakt. „Sowohl die FIFA als auch wir haben Interesse, einem neuen Wettbewerb die größtmögliche Relevanz zu verschaffen. Das geht natürlich am besten ohne Paywall. Wir haben dadurch höhere Werbeeinnahmen und können mit coolen Übertragungen potenzielle Kunden anlocken“, erklärt Gruber, der mit den Zuschauerzahlen sehr zufrieden ist. „Es läuft für uns wirklich besser als erwartet, wir sind mit unseren Reichweiten happy. Besonders gut wird das Turnier in Südamerika angenommen. In Brasilien verfolgen teilweise bis zu 50 Millionen Zuschauer die Spiele.“