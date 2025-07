Unheimliche Brandserie im Innviertel geht weiter

In der Nacht zum Samstag heulten in Altheim die Sirenen. 60 Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren eilten gegen drei Uhr mit zehn Fahrzeugen zu einem rund 150 Kubikmeter großen Holzstoß, der in Flammen aufgegangen war. „Uns hat die Polizei alarmiert, die dürfte den Lichtschein wahrgenommen haben“, sagt Julia Di Vora von der Feuerwehr Altheim, die in jener Nacht die Einsatzleitung hatte.