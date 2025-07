„Haben Wettlauf mit dem Feuer knapp gewonnen“

Mehr als 100 Feuerwehrleute standen am frühen Nachmittag im niederösterreichischen Bezirk Waidhofen an der Thaya im Einsatz. Im Ort Großgerharts stand das große Nebengebäude eines Wohnhauses in Vollbrand. Die Flammen drohten überzugreifen. Was nach ersten Ermittlungserkenntnissen vermutlich die Brandursache ist.