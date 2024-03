Künstliche Intelligenz entlarvt Darmkrebs

Welche Fortschritte wurden in der Diagnose und Behandlung von Darmkrebs in den vergangenen Jahren erzielt?

Durch Aufklärungsarbeit und entsprechende Informationskampagnen, sowie verbesserte Diagnosemöglichkeiten konnten in den vergangenen Jahren Fortschritte in der Früherkennung von Darmkrebs erzielt werden. Dies ist sehr wichtig, denn je früher Darmkrebs erkannt wird, desto besser sind auch die Heilungschancen.