Schlange „kaperte“ Spielzeugbagger in Garten

Schreck für eine Familie in Marchtrenk (Oberösterreich): Ausgerechnet in einem Spielzeugbagger suchte eine rund 1,5 Meter lange Schlange am Freitag Schutz vor der Hitze. Mitglieder der Tierrettungsgruppe der örtlichen Feuerwehr eilten zu Hilfe und holten das Reptil aus dem Spielgerät.