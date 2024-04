Geldfluss von Red Bull löst Unruhe und Rückzug aus

Nach dem Bewerbungs-Chaos an der Spitze der Paris Lodron Universität rumort es im nächsten Forschungsbetrieb: An der Paracelsus Medizinischen Privatuni (PMU) sorgen sich Wissenschafter um die Zukunft am Standort. Unstimmigkeiten sollen Vizerektor Ludwig Aigner nun zum Rücktritt bewegt haben. Er selbst bestätigt den Rückzug, will aber keine Details nennen. Als Vorstand des Instituts für Regenerative Medizin bleibt er. Sein Institut ist eine Nahtstelle zu Geldgeber Red Bull und Wings for Life.