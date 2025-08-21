Gefälschter Führerschein war nach Parkschaden weg
Golling
Im Zuge einer Aufnahme eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag an der Raststation Golling stellten die Polizisten fest, dass der Verursacher des Parkschadens einen gefälschten Führerschein vorwies.
Der 30-jährige Mann aus der Ukraine zeigte sich geständig. Der gefälschte Führerschein wurde abgenommen. Der Mann wird angezeigt.
Mit 1,34 Promille auf Moped unterwegs
Weil ein 25-jähriger Lungauer mit seinem Moped in Tamsweg gegen eine Einbahn fuhr, wurde der Lenker von Polizisten angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkotest verlief mit 1,34 Promille positiv. Dem Lungauer wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.
