Gefälschter Führerschein war nach Parkschaden weg

Mit 1,34 Promille auf Moped unterwegs

Weil ein 25-jähriger Lungauer mit seinem Moped in Tamsweg gegen eine Einbahn fuhr, wurde der Lenker von Polizisten angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkotest verlief mit 1,34 Promille positiv. Dem Lungauer wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.