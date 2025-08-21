Neuer Radweg und Bushaltestellen sind fertig

Im Frühjahr hat die Stadt Salzburg begonnen, den Hohen Weg in Schallmoos zu sanieren und zur Fahrradstraße auszubauen. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Die neue Wegführung ist sicherer und praktischer für Fußgänger und Radfahrer.
Wer von der Linzer Gasse kommt, kann von der Glockengasse bis zum Hohen Weg auf einem baulich getrennten Radweg fahren. Er verläuft hinter der Bushaltestelle Grillparzerstraße, die zur Fahrbahnhaltestelle umgebaut wurde. Der Radweg kann in beide Richtungen befahren werden, sodass auch Radfahrer:innen aus Schallmoos bequem in die Glockengasse kommen, die in die Linzer Gasse mündet. Am Hohen Weg wurden die Fahrbahn erneuert, zusätzliche Grünflächen angelegt und Bäume gepflanzt sowie eine Querung auf Höhe der Robinigstraße geschaffen.
Bushaltestellen ausgebaut
Im Zuge der Umbauten hat die Stadt auch die beiden Bushaltestellen Grillparzerstraße und Canavalstraße – vor dem Rockhouse – neugestaltet. Beide Haltestellen sind Fahrbahnhaltestellen, die mehr Sicherheit und weniger Zeitverlust für den Bus bedeuten. Für wartende Fahrgäste gibt es mehr Platz. Auch die Barrierefreiheit im Umfeld der Haltestellen wurde verbessert. Im Herbst werden die Stadtgärten bei der Haltestelle Canavalstraße noch Bäume pflanzen, wo zwischenzeitlich Blumentröge den Platz verschönern.
