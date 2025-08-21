Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schallmoos

Neuer Radweg und Bushaltestellen sind fertig

Salzburg
21.08.2025 21:30
Baulich getrennte Radwege schaffen mehr Sicherheit
Baulich getrennte Radwege schaffen mehr Sicherheit(Bild: (c) Stadt:Salzburg - Alexander Killer)

Im Frühjahr hat die Stadt Salzburg begonnen, den Hohen Weg in Schallmoos zu sanieren und zur Fahrradstraße auszubauen. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Die neue Wegführung ist sicherer und praktischer für Fußgänger und Radfahrer.

0 Kommentare

Wer von der Linzer Gasse kommt, kann von der Glockengasse bis zum Hohen Weg auf einem baulich getrennten Radweg fahren. Er verläuft hinter der Bushaltestelle Grillparzerstraße, die zur Fahrbahnhaltestelle umgebaut wurde. Der Radweg kann in beide Richtungen befahren werden, sodass auch Radfahrer:innen aus Schallmoos bequem in die Glockengasse kommen, die in die Linzer Gasse mündet. Am Hohen Weg wurden die Fahrbahn erneuert, zusätzliche Grünflächen angelegt und Bäume gepflanzt sowie eine Querung auf Höhe der Robinigstraße geschaffen. 

Lesen Sie auch:
David Garrett probt für seinen Salzburg Auftritt und teilt Eindrücke auf Social Media
Für Salzburg Konzert
Geigen-Virtuose Garrett probt im Schlabberlook
21.08.2025
Tiny-Houses in Mattsee
Ex-Red-Bull-Manager schlittert mit Firma in Pleite
21.08.2025
Drama am Großvenediger
Vermisster Bergsteiger wurde tot aufgefunden
21.08.2025

Bushaltestellen ausgebaut 
Im Zuge der Umbauten hat die Stadt auch die beiden Bushaltestellen Grillparzerstraße und Canavalstraße – vor dem Rockhouse – neugestaltet. Beide Haltestellen sind Fahrbahnhaltestellen, die mehr Sicherheit und weniger Zeitverlust für den Bus bedeuten. Für wartende Fahrgäste gibt es mehr Platz. Auch die Barrierefreiheit im Umfeld der Haltestellen wurde verbessert. Im Herbst werden die Stadtgärten bei der Haltestelle Canavalstraße noch Bäume pflanzen, wo zwischenzeitlich Blumentröge den Platz verschönern.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.996 mal gelesen
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
152.939 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
141.630 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1520 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1312 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1181 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf