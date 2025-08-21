Neuer Radweg und Bushaltestellen sind fertig

Wer von der Linzer Gasse kommt, kann von der Glockengasse bis zum Hohen Weg auf einem baulich getrennten Radweg fahren. Er verläuft hinter der Bushaltestelle Grillparzerstraße, die zur Fahrbahnhaltestelle umgebaut wurde. Der Radweg kann in beide Richtungen befahren werden, sodass auch Radfahrer:innen aus Schallmoos bequem in die Glockengasse kommen, die in die Linzer Gasse mündet. Am Hohen Weg wurden die Fahrbahn erneuert, zusätzliche Grünflächen angelegt und Bäume gepflanzt sowie eine Querung auf Höhe der Robinigstraße geschaffen.