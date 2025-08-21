Ortschef schäumt und verhängt Platzverbot

Situation sei unzumutbar

„Für die Anrainer und die Bewohner des Altenheims ist die Situation unzumutbar“, so Hasenöhrl. Auch mehrere Gespräche mit Jugendlichen vor Ort hätten nicht geholfen, der Situation Herr zu werden. Ein Jugendzentrum, das ganz in der Nähe liege, ziehe eine andere Klientel an und sei abends auch geschlossen, so der Bürgermeister.