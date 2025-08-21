Eisbullen jagen in Zell dritten Salute-Titel

Die für Oberbulle Thomas Raffl „kleine Schwester“ aus München trifft am Abend (19.30) auf Rögle. Ein Duell der beiden Dosenklubs ist somit Samstag entweder im Finale oder im ungeliebten Spiel um Platz drei möglich. Die zwei Pleiten gegen Kosice (Samstag beim Fanfest und Montag beim Geheimtest) zeigten bereits auf, wo nachgebessert werden muss. Mit Blick auf die kommende Woche startende Champions Hockey League soll das Turnier am Zeller See auch eine Art Generalprobe sein, die man mit einem Erfolgserlebnis abschließen will. „Natürlich ist es noch früh in der Vorbereitung. So ein Turniersieg würde uns aber schon sehr guttun“, sagte Raffl.