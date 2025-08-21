Westliga-Kracher ist ein Duell der Gegensätze

Das Duell zwischen den beiden Vereinen ist eines der großen Gegensätze. Denn während die Flachgauer – Lukas Kauba wird mit Meniskusriss länger ausfallen – großteils auf Eigenbauspieler setzen, ist der BSK eine Multikulti-Truppe mit Kickern aus neun verschiedenen Nationen und insgesamt 13 Legionären. „Jeder Klub geht seinen eigenen Weg, aber wir bauen auf unseren eigenen Nachwuchs, weil das nachhaltig ist“, erklärt Lapkalo, der in seinem Kader insgesamt neun Kicker hat, die in Seekirchen zu Kicken begannen. Spieler wie Tobias Wechselberger oder Fabian Büchele sind bereits seit den 0er Jahren im Verein, haben nie woanders gespielt. Lapkalo: „Das ist einfach schön zu sehen und alles andere als selbstverständlich.“