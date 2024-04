Tiefe Verstrickung | Hohe Wellen

Hohe Wellen. Sie werden sich nicht so rasch legen, die Wellen, die die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am Sonntag in Innsbruck auslösten. Am höchsten gehen die Wogen bei der ÖVP, die ihren Ex-Vizebürgermeister Anzengruber bekanntlich in die Wüste geschickt hatte, um ihn durch (Ex-)Staatssekretär Tursky zu ersetzen. Letzterer fuhr am Sonntag in der Tiroler Landeshauptstadt ein desaströses Ergebnis ein, während Anzengruber mit seiner neuen Namensliste Platz 2 erreichte und in zwei Wochen gute Chancen hat, bei der Bürgermeisterstichwahl Amtsinhaber Willi von den Grünen zu schlagen. Nun ist nicht mehr Anzengruber der Gedemütigte, das sind Turksy und seine Unterstützer in der Bundes- und Landespartei. Wie formuliert es Conny Bischofberger heute in ihrer Kolumne nicht nur anhand des Beispiels Anzengruber? „Demütigung trotz Erfolg ist offenbar eine politische Kategorie. Sie schadet jenen, die sich ihrer bedienen, und nützt oft denen, die sie beschädigen sollte.“ Die größte Demütigung für Verlierer Tursky: Er musste am Montag eine Wahlempfehlung für seinen Ex-Parteikollegen Anzengruber abgeben. Die Höchststrafe.