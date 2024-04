1000 Tuning-Fans trafen sich nachts auf Parkplatz

Mehrere Personen mit getunten Fahrzeugen trafen sich am Samstag ab 20 Uhr auf einem Parkplatz in Braunau. Zu diesem Treffen war zuvor in den sozialen Medien aufgerufen worden. Zeitweise versammelten sich dort und an angrenzenden Parkplätzen ca. 1000 Personen mit etwa 350 Fahrzeugen. Die Teilnehmer verhielten sich großteils ruhig, es kam jedoch trotzdem zu mehreren Amtshandlungen, berichtete die Exekutive.

Anzeigenflut

Das Treffen dauerte bis 0.15 Uhr. Die Überwachung erfolgte durch mehrere Streifen des Bezirks, der Stadtpolizei Braunau und durch zwei Gruppen der Bereitschaftseinheit.