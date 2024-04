Von Wolf aufgeschreckter Ochse verletzte Landwirt

Vorfälle häufen sich

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Vorfälle mit jungen Wölfen, die um diese Jahreszeit auf der Suche nach einem Revier umherziehen – und das nicht nur in den entlegeneren Teilen des Mühlviertels, sondern auch in St. Georgen an der Gusen oder bei den Feldkirchener Badeseen, direkt an der Donau.