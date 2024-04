Weiter kein Ende im Prozess um toten Lukas

Schon einmal so ein Fall

Der Staatsanwalt konfrontierte ihn damit, dass es unter der Leitung des beschuldigten Oberarztes bereits einmal nach Gabe des Medikaments zu einem Todesfall gekommen sei – damals verstarb die Mutter nach einem Uterusriss, und ein Gutachter kam zu dem Schluss, dass Prostaglandin „klar kontraindiziert“ gewesen sei, also nicht anzuwenden. Der Mediziner gestand ein, das Gutachten zu kennen, rechtfertigte sich aber mit der damals anderen Dosierung. Am Ende wurde vertagt, im August soll erneut die Mutter aussagen.