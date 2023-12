Spitalsarzt wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht

Die „Krone“ hat im Mai 2022 die tragische Geschichte erzählt - mit den deutlichen Worten der beiden Eltern als Schlagzeile: „Unser Lukas ist tot, weil die Ärzte Fehler gemacht haben.“ Die Geburt des Buben Mitte Dezember 2021 im Spital in Vöcklabruck (OÖ) endete wie in einem Albtraum: Hirnschäden beim Kind, schwere Blutungen bei der Frau. Die Mama überlebte, Lukas starb acht Tage später. Eineinhalb Jahre danach erhob die Staatsanwaltschaft Wels Anklage. Am Dienstag wird der tragische Todesfall im Welser Landesgericht verhandelt: Ein Spitalsarzt muss sich wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung und grob fahrlässiger Körperverletzung erklären.