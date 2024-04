Freier Arbeitsmarktzugang für Ukrainer beschlossen

Das sind unter anderem ein Nettoeinkommen von 1200 Euro plus knapp 200 Euro für jedes Kind und das selbstständige Bestreiten des Wohnbedarfs. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind laut Regierungsangaben mehr als 12.600 Menschen aus dem Land österreichweit berufstätig. Um die Rot-Weiß-Rot-Karte zu bekommen, müssen sie in den vergangenen beiden Jahren mindestens ein Jahr gearbeitet haben. Das könnte aktuellen Prognosen nach auf mehr als 7000 Ukrainerinnen und Ukrainer zutreffen.